Sarno. Abusivi accampati nella Nuova Variante

“Accampamenti abusivi” nei pressi della Nuova Variante, sulle sponde del fiume e a pochi metri dal centro della città. Forte la denuncia dei residenti dell’area, denuncia accolta anche dai consiglieri comunali di Forza Italia. L’ente non registra però episodi in linea con le segnalazioni verbali. Scoppia il caso nel comune sarnese in una delle strade nevralgiche per il traffico urbano ed extraurbano. Lungo la strada è infatti possibile accedere al vicino canale del fiume Sarno, che viene attraversato dalla variante attraverso un piccolo ponticello. Scendendo lungo questa piccola strada secondaria è possibile osservare la presenza di vere e proprie micro discariche di materiali speciali di ogni tipo. Buste di materiale organico, ma anche suppellettili e metalli stagliano sugli argini del fiume e sulla vegetazione presente.

Le responsabilità

La provenienza del degrado per i residenti ha colpevoli ben precisi, attribuibili secondo le voci a veri e propri “accampamenti abusivi” da parte di persone perlopiù di origine extracomunitaria. In questo senso i residenti hanno avuto anche modo di raccontare episodi veri e propri bivacchi, con falò e schiamazzi fino ad ora tarda certificati dalla presenza di materiale bruciato.

Insicurezza

Un senso di insicurezza che lascia spazio a possibili scenari ancora più cupi sul quale parte della politica ha iniziato ad attivarsi. Il gruppo di consiglieri di Forza Italia ha infatti segnalato a palazzo San Francesco la situazione, considerata senza sicurezza e igiene, chiedendo un intervento veloce con l’obiettivo di rimozione delle micro discariche presenti. Al tempo stesso l’amministrazione fa sapere come non sia stata recapitata finora nessuna notizia fondata in merito alla questione.

Alfonso Romano