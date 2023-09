Scafati. Dimissioni Pignataro, Aliberti chiarisce: “Motivi personali”

Il primo cittadino Pasquale Aliberti fa i chiarimenti sulle dimissioni dell’assessore delegato Antonio Pigantaro allontanando possibili e prematuri venti di crisi nella maggioranza.

Aliberti: “Solo senso di responsabilità”

“Con grande senso di responsabilità, l’assessore Pignataro mi ha comunicato le sue dimissioni. Avevo insistito affinché non le presentasse nonostante i suoi innumerevoli impegni lavorativi perché resta sempre una risorsa sul piano della coerenza, dell’affidabilità e della conoscenza della macchina comunale. Resta uno dei consiglieri comunali con i quali anche in passato ho sempre condiviso un percorso politico di passione per la Città. Continuerà sicuramente a essere protagonista dell’azione amministrativa che abbiamo messo in campo in questi primi mesi anche in virtù del suo risultato elettorale che lo mette nelle condizioni di poter entrare in consiglio comunale. Nessuna discussione, nessuna crisi, semplicemente una decisione personale di grande responsabilità che appartiene a pochi”.

Alfonso Romano