Angri. Fondo Caiazzo, esproprio record per il comune

ESPROPRIO FONDO CAIAZZO: ESBORSO RECORD PER IL COMUNE

Espropri post sisma del 1980, trovato un accordo transattivo tra il Comune e gli eredi Caiazzo: la somma che sarà erogata è pari a circa novecentomila euro vista la rinuncia di una quota parte. È quanto riportato in una recente e articolata delibera di giunta su proposta dell’assessore al contenzioso Bonavenura Manzo e del responsabile dell’avvocatura civica Adriano Giallauria.

Dopo oltre quarant’anni e a seguito di una lunga battaglia a suon di carte bollate, tribunali e sentenze è stata trovata una definizione bonaria tra le parti in causa. I privati saranno risarciti per l’illecita occupazione dei suoli per l’edificazione dei prefabbricati leggeri in un’area di loro proprietà.

La controversia giudiziaria si trascinava da decenni ed è giunta al termine grazie ad un compromesso che prevede un esborso notevole per le casse comunali. La disputa ha avuto inizio qualche anno dopo il terremoto quando in un ampio fondo appartenente alla famiglia Caiazzo vennero ospitati decine di nuclei familiari rimasti senza casa. Da lì una lunga contesa tra gli eredi e Palazzo di Città per vedere riconosciuto il giusto indennizzo per una illegittima occupazione del fondo da parte dell’Ente.

Solo ora e grazie alla tenacia dei privati il Comune ha ammesso la necessità di trovare una mediazione dopo diversi pronunciamenti che lo hanno visto più volte soccombere. Il pagamento, che avverrà entro sessanta giorni dall’esecutività di una delibera di Consiglio comunale tesa a riconoscere il debito fuori bilancio, sarà a chiusura totale della lite e di ogni successiva pretesa da parte dei fratelli Caiazzo.

Pippo Della Corte