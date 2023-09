Angri. Incapacità amministrative: scuola bus distrutto (video)

Vergogna, spreco e pressapochismo sono sintetizzate in queste immagini che parlano da sole. Un pulmino scolastico fermo da diversi anni nell’area parcheggio proprio dietro la sede comunale di Piazza Crocifisso è stato ferocemente vandalizzato nel corso del tempo. Un pulmino che era perfettamente funzionate in dote alla flotta comunale e messo da parte per illogica decisione di affidare il servizio trasporto scolastico ai privati. Una necessità di natura economica che avrebbe dovuto portare alle casse comunali.

Guarda anche Angri. Giacomo Sorrentino boccia l’amministrazione Ferraioli (video)

Gestione dilettantistica

Avrebbe… solo se il pulmino giallo fosse stato ceduto, invece è stato lasciato dall’amministrazione Cosimo Ferraioli a marcire ed essere facile obiettivo di vandali che non hanno risparmiato nulla del mezzo. Ora il servizio, anche tra tanti dubbi organizzativi, è in mano ai privati e il pulmino non ha più nessun valore con grande danno economico per le tasche dei cittadini contribuenti, ma chi pagherà per questo ennesimo scempio frutto di un’amministrazione dormiente. Le immagini dicono tutto e devono fare riflettere nel futuro prossimo.

Il servizio è di Alfonso Romano