Nocera Inferiore. Piano di Zona. La nuova convenzione per il prossimo triennio esclude la trasformazione del sub ambito

Nocera Inferiore. Piano di Zona, non è prevista la Consortile

La nuova convenzione per il prossimo triennio esclude la trasformazione del sub ambito politiche sociali.

Nessuna consortile in via di costituzione. La nuova convenzione per il prossimo triennio infatti esclude la trasformazione del sub ambito 1 del Piano di zona S1politiche sociali che continuerà il suo esercizio in regime di convenzione tra le amministrazioni comunali.

Accordo prorogato

L’accordo per gestire i servizi sociali a Nocera Inferiore, Nocera Superiore, Castel San Giorgio e Roccapiemonte è stato prorogato il 30 agosto e sottoposto al tavolo di concertazione con sindacati e organismi del Terzo settore lo scorso 1 settembre. Confermato comune capofila il Comune di Nocera Inferiore e la sede di via Gabola. Previste le stabilizzazioni degli operatori. Approvate anche le programmazioni della terza annualità in applicazione del IV Piano sociale regionale e della prima annualità del V Piano sociale regionale.

RePol