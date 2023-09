Sarno. In piazza per dire basta a violenze e abusi sulle donne. Associazioni e politici si sono uniti per sensibilizzare la comunità

In piazza per dire basta a violenze e abusi sulle donne. Associazioni e politici si sono uniti per sensibilizzare la comunità. Un corteo di sensibilizzazione promosso dall’amministrazione comunale per richiamare l’attenzione sulla necessità di combattere questo problema diffuso e devastante, che sul piano nazionale offre dati inquietanti. Al corteo erano presenti cittadini di tutte le età e tutta la rappresentanza politica di Sarno. L’evento ha anche visto la partecipazione di delle organizzazioni locali storicamente impegnate a supporto delle vittime di violenza domestica e di genere. Presenti anche il Forum dei Giovani e Libera, che hanno fornito utili informazioni a supporto delle vittime.

Il corteo

Il corteo che si è snodato lungo le principali strade cittadine è terminato in Piazza 5 maggio. Durante il percorso, diversi discorsi degli attivisti locali, professionisti del settore e vittime di violenza, hanno condiviso e messo in luce le loro esperienze invocando un maggiore impegno da parte della comunità e delle istituzioni per porre fine a questo flagello. “Sarno è una comunità unita e solidale, e siamo qui per dimostrare il nostro impegno nel creare un ambiente sicuro e rispettoso per tutte le donne” ha commentato il sindaco Giuseppe Canfora.

