Scafati. Ventenne picchiata dal fidanzato in Piazza

Una discussione sfocia in violenza, la vittima è una ragazza di 20 anni malmenata nel centro storico. La famiglia e la giovane avevano già sporto diverse denunce nelle scorse settimane, ma in più casi il perdono di lei aveva bloccato possibili sviluppi della vicenda giudiziaria. Sono da poco passate le 20 di mercoledì in piazzetta Sansone quando inizia l’alterco tra la donna, accompagnata da alcune sue conoscenti, e l’uomo.

L’episodio

Al centro della discussione un possibile episodio di revenge porn del ragazzo, che per dispetto avrebbe fatto girare tra i suoi contatti un video della ex compagna. Gli animi, sempre più caldi, si infiammano alla reazione violenta del ragazzo che accende la miccia, con le accompagnatrici della ragazza che provano a difendere la 20enne, ma l’impeto del coetaneo è tale da richiedere anche l’aiuto di alcuni cittadini attirati dalle urla. Una volta terminata la colluttazione, il ragazzo si è dileguato lasciando la vittima sotto shock a terra, con dolori alla testa, ferite superficiali su braccia e gambe e sangue dalla bocca.

Amore tossico

L’arrivo dei soccorritori del 118 è stato tempestivo ma la giovane ha fin da subito ha dichiarato di non voler essere trasportata in ospedale. Gli operatori sanitari hanno tenuto per qualche minuto in più sotto controllo la ragazza, in evidente stato confusionale, fino all’arrivo di una pattuglia del Reparto Territoriale di Nocera Inferiore. Un episodio che fa riflettere su un complesso fenomeno quale quello dell’amore tossico, violento e ossessivo. L’uomo, secondo diverse testimonianze, avrebbe usato violenza sulla ragazza più volte, con tanto di segnalazione alla tenenza di via Oberdan, che finora poco ha potuto fare. Il fatto avvenuto mercoledì potrebbe però porre fine a questo circolo vizioso, per il bene della vittima.

Alfonso Romano