Start per le campane di Serie D, esordio in Eccellenza anche per Scafatese con il Cervinara; prima apparizione ufficiale in D per il San Marzano.

Domenica 10 settembre inizia ufficialmente il campionato di Serie D per le compagini campane. L’Eccellenza, iniziata quest’oggi, vedrà la Scafatese impegnata domani alle ore 15:30.

Andando con ordine, nel girone G il San Marzano farà il proprio esordio assoluto nel campionato di Serie D; i rossoblu affronteranno l’Anzio Calcio davanti al proprio pubblico, provando a dare fin da subito un’ottima impressione e cercando di candidarsi per un posto nell’alta classifica. Nello stesso girone, le altre 2 campane, Nocerina e Cavese, sfideranno rispettivamente Cynthialbalonga e Romana. Le due compagini non si nascondono e, salvo colpi di scena, sono le due indiziate principali a contendersi la promozione in Serie C.

Se nel girone G le campane proveranno a giocarsi il campionato tra di loro, nel girone H ci saranno le pugliesi a dare battaglia. L’Angri, fresca di presentazione della nuova società, sfiderà il Bitonto tra le mura amiche. Saranno del match Herrera e Longo, dunque mister Liquidato potrà contare anche su di loro per cercare di fare bottino pieno davanti al proprio pubblico.

Sfida molto più ostica per la Paganese di mister Agovino che ospiterà il Barletta, compagine pugliese che ha ben figurato lo scorso anno e che anche in questa stagione vorrà provare il salto di categoria. Gli azzurrostellati si affideranno ai colpi di Coquin ed Orefice per iniziare al meglio contro una squadra ben costruita. Concludono il quadro delle sfide delle campane nel girone H Gravina-Palmese, Pol.Santa Maria-Gallipoli e Altamura-Gelbison.

Uno sguardo all’Eccellenza: Scafatese-Audax Cervinara

Il campionato di Eccellenza è iniziato questo pomeriggio, ma l’esordio del canarino avverrà domani. Alle ore 15:00 arriva l’Audax Cervinara, squadra in difficoltà in questo inizio di stagione che ha una rosa molto giovane. I ragazzi di mister Iuliano partono favoriti ed intanto a Scafati c’è attesa per vedere all’opera il neo acquisto Arcengelo Guido Panico.