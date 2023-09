Scafati. Palestra Caccioppoli: 100mila euro dalla Regione per sbloccare i lavori

Dalla Regione Campania arrivano fondi per 100mila euro per completare la palestra del liceo Caccioppoli di Scafati. Il cantiere fu inaugurato nel 2011, ma poi abbandonato più volte per diversi contenziosi tra Provincia di Salerno e ditta che si era aggiudicata i lavori. Ora, però, arriva l’aiuto della Regione per sbloccare la situazione.

Le previsioni

L’istituto di via Velleca, entro il 2025, potrebbe riuscire ad avere finalmente un luogo adatto per l’attività sportiva degli oltre 1.000 alunni iscritti. Gli studenti infatti, da sempre, sono costretti a svolgere le ore di educazione fisica in giardino, in caso di tempo favorevole, piuttosto che in un luogo idoneo per via di gravi problemi burocratici perpetuati durante le passate amministrazioni provinciali. Infatti, l’azienda affidataria dei lavori ha dovuto più volte intimare lo stop agli interventi per mancati pagamenti da parte dell’ente di Palazzo Sant’Agostino. Questo ha portato al fallimento della ditta e al blocco dei lavori, con il cantiere che attualmente resta uno scheletro di cemento.

Ora qualcosa pare sbloccarsi. Un aiuto fondamentale all’attuale presidente della Provincia, Franco Alfieri, è arrivato dalla Regione Campania, che ha stanziato 100 mila euro per tutta la serie di interventi necessari al completamento degli spogliatoi mediante la realizzazione delle finiture interne e la posa in opera delle tubazioni, dei cavi e delle predisposizioni per la realizzazione degli impianti. La convenzione del progetto è stata già firmata con un nuovo privato, che provvederà al compimento dell’opera entro la fine del 2024 con grande probabilità vista anche la scadenza dei fondi già recuperati dalla legge di stabilità regionale del 2017.

Dodici anni di attesa

Una buona notizia per Scafati dopo anni di rinvii e promesse. Nel 2011, a inaugurare la struttura c’era, gioco del destino, l’attuale sindaco Pasquale Aliberti, allora al suo primo mandato. «Mi fa piacere che i lavori della palestra del liceo comincino e che, finalmente, abbiano un termine visto che, già ai tempi del Pdl nel 2011, li ho inaugurati e voluti, così come da consigliere comunale ma soprattutto da sindaco della città di Scafati », ha affermato.

Per il consigliere comunale di minoranza Francesco Carotenuto, però, c’è da tenere ancora la guardia alta sul caso: «Dopo lo sforzo della Regione ci auguriamo che tutti gli enti siano vigili sullo sviluppo del futuro cantiere. Ora non possiamo ammettere più ritardi. Generazioni di ragazzi scafatesi non hanno avuto possibilità di frequentare una struttura sportiva cruciale in un territorio arido di palestre. Questo non è accettabile e bisogna ricordarlo».

Alfonso Romano