Gara che inizia subito in salita per gli uomini di Liquidato che dopo appena 5 minuti si trovano costretti a rincorrere. Traversone dalla destra, Tedesco lasciato colpevolmente da solo porta il Bitonto in vantaggio. L’Angri prova a reagire sfruttando soprattutto la corsia di sinistra, ma gli ospiti si chiudono bene. Al 27’ super occasione per Marasco: azione corale dei grigiorossi che muovono la sfera da destra a sinistra, Cordato fa partire un traversone preciso, ma il numero 21 dell’Angri di testa spedisce la palla fuori. Dopo appena un minuto è Celiento ad entrare in area di rigore, ma con il mancino è impreciso. Monologo grigiorosso: sugli sviluppi di un corner è Longo di testa a sfiorare il pari.

Il Bitonto si riaffaccia dalle parti di Scarpato e sulla sponda di un compagno Tedesco colpisce il palo. Il primo tempo si chiude con il risultato di 0-1.

La gara ricomincia come era terminata, con l’Angri che fa la partita e crea palle gol. Al 53’ tacco di Longo per Cordato che però calcia alto. Un minuto dopo uscita mostruosa di Diame che blocca Longo. Il Bitonto si fa avanti e Figliolia prova ad impensierire Scarpato con un tiro cross, ma la palla termina a lato. Mister Liquidato prova smuovere il match inserendo anche Giorgio ma il risultato è inchiodato sullo 0-1. I ritmi della gara si abbassano vertiginosamente ed il Bitonto si chiude a riccio. Gli spazi diminuiscono è l’unico squillo degno di nota è una conclusione di Giorgio dal limite che però Diame blocca in 2 tempi.

La gara termina con il risultato di 1-0 in favore degli ospiti con tanto amaro in bocca per i padroni di casa; tante palle gol create, ma poco cinismo sotto porta.

ANGRI: Scarpato, Cordato, D’Orsi, Longo, Herrera (61’ Giorgio), Celiento (46’ Mansour), Mane (81’ Cardore), Marasco, De Marco (72’ Palmieri), Fabiano, Ascione (61’ Kljajic). A disposizione: Palladino, Tipaldi, Di Mauro, Sabatino. All. Liquidato

BITONTO: Diame, Tangorre (87’ Gomes), Gianfreda, Mazzarano, Acampora, Lobjanidze, Ungredda (66’ Demichele), Navas, Figliolia (78’ Mariano), Tedesco (66’ Clemente), Stasi (72’ Colaci). A disposizione: Tarolli, Alba, Grumo, Scardigno. All. Loreto

MARCATORI: 5’ Tedesco

AMMONITI: Acampora (B), Navas (B), Ungredda (B), Herrera (A), Diame (B), Demichele (B).

ANGOLI: 4-3

RECUPERO: 3’pt, 5’st.