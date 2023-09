Angri. Divieto di sosta in Via Dante Alighieri, residenti in rivolta

Angri. Divieto di sosta in Via Dante Alighieri. I residenti vivendo la realtà, sconosciuta agli amministratori, pronti a dare battaglia per l'annullamento del provvedimento

Si annuncia particolarmente vivace l’avvio dell’anno scolastico in città. Le prime avvisaglie arrivano da Via Dante Alighieri sede del nascente polo scolastico del futuro Istituto Comprensivo che parte già zoppicante. Il sindaco Cosimo Ferraioli da qualche giorno ha annunciato pomposamente “un’ordinanza in via sperimentale per regolare la viabilità su via Dante Alighieri, vista l’imminente apertura del plesso scolastico Galvani Opromolla”. Sono preoccupati i residenti nel tratto di strada, sulla quale sorge anche la locale Stazione dell’Arma dei Carabinieri, che da lunedì 11 Settembre al 31 Ottobre 2023, dalle 07:30 alle 14:00, sarà oggetto di tale ordinanza che dovrebbe agevolare il transito nelle ore più trafficate.

La rivolta dei residenti e la “ganialata”

Non la pensano affatto così i residenti che vivendo la realtà, sconosciuta agli amministratori, sono già pronti a dare battaglia in ogni sede per fare annullare il provvedimento che non risolve il problema anzi lo accentua. Alcuni giorni fa la proposta del gruppo “Progettiamo per Angri” e della consigliere Caterina Barba proponevano una soluzione diversa e molti più “intelligente”: la diversificazione degli orari di ingresso e uscita delle scuole cittadine anche di poche frazioni di tempo e concepita per zona. Dall’ente invece è stata partorita la “genialata” che non produce una soluzione definitiva, anzi può essere considerata, a giusta guisa, un “peggiorativo”.

Ferraioli è un ossimoro

“Il mio invito è di riprendere la buona abitudine di accompagnare i propri figli a piedi, naturalmente nei limiti del possibile” dice Cosimo Ferraioli ma intanto la questione trasposto scolastico è ancora nebulosa e chi deve raggiungere i plessi dalla periferia dovrà arrangiarsi in proprio, magari usando la macchina, un vero ossimoro. La solita ordinaria “disorganizzazione” dell’amministrazione Ferraioli.

