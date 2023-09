Angri. “LiberaMente Imparo” insignita del premio She’s Next.

L’importante riconoscimento a Milano, nell’ambito della decima edizione de “Il tempo delle donne”. Un giusto riconoscimento per l’impegno e l’abnegazione dell’angrese Tiziana Ferraioli e delle sue colleghe. Insieme ad altre otto donne, Tiziana, fondatrice e presidente di “LiberaMente Imparo”, ha messo fondato un doposcuola mirato per studenti con bisogni speciali e disturbi dell’apprendimento. La cooperativa fondata nel 2018 annovera un team di educatrici, psicologhe, sociologhe, assistenti sociali e ha sede ad Angri in Viale Kennedy. La cooperativa segue un’ottantina di ragazzi, e il numero è in crescita. L’obiettivo futuro è aprire una seconda sede per seguire anche i ragazzi con bisogni speciali che frequentano le scuole superiori. Il premio di 10.000 euro netti sarà impegnato per il territorio. “Faremo un progetto di screening per riconoscere precocemente i soggetti con difficoltà di apprendimento e agire con soluzioni mirate. L’area di indagine saranno in particolare le tre scuole primarie che sorgono ad Angri” dice Tiziana Ferraioli.

Donne esemplari

“LiberaMente Imparo”, insieme ad altre due realtà nazionali guidate da donne, è stata capace di trasformare una fase di crisi «nella fiamma di un’attività imprenditoriale innovativa e dal significativo valore per le persone», si legge su iO Donna. Il premio She’s Next è il progetto di Visa in collaborazione con Corriere della Sera e iO Donna. Insieme a Ferraioli, hanno ricevuto il premio: la fiorentina Francesca Matteoni e la trentina Sofia Santi. She’s Next è il programma globale di Visa che punta a sostenere l’imprenditoria delle donne nel mondo. Il progetto ha puntato a individuare donne che si sono segnalate per iniziative innovative e hanno contribuito all’economia nel periodo post Covid.

Una scuola “umanizzata”

Una scuola molto “umanizzata” infatti Tiziana e le sue colleghe sono prima che professioniste anche mamme e amiche: “Prima ci siamo trovate e scelte, accomunate da esperienze importanti nel sociale, dopo abbiamo costituito la cooperativa. Abbiamo voluto creare una realtà di valore sul nostro territorio. Abbiamo realizzato un centro di formazione e di potenziamento cognitivo ed educativo attraverso percorsi specializzati di apprendimento” dice Tiziana Ferraioli. La presidente di “LiberaMente Imparo” ha aggiunto: “Siamo convinte che tutti abbiamo potenziale inespresso: dobbiamo solo trovare il canale giusto per estrarlo. Ecco, noi vogliamo essere quel canale, vogliamo puntare sulle potenzialità dell’individuo, riducendo l’impatto delle difficoltà”.

Imprenditrici dai saldi valori cristiani

Un lavoro complesso che nasce anche da una solida formazione e un lungo cammino ecclesiale. Tiziana ha ricordato che “siamo imprenditrici, ma lo facciamo con i valori cristiani con i quali siamo cresciuti”. Il “modello negli anni della formazione è stato sant’Alfonso Maria Fusco”.

Natalia Pepe