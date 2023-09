Angri. Spazi pubblici nel degrado: il plesso Taverna (video)

Abbandono e degrado nell’area del plesso del III Circolo Didattico di Via Nazionale Taverna. Resta chiuso in maniera il campetto di calcetto in erba sintetica realizzato circa un decennio fa e rilanciato dalla prima giunta Ferraioli. L’erbetta sintetica è stata contaminata dall’erba spontanea che ha reso praticamente inutilizzabile il perimetro oggetto di un bando qualche anno fa ma andato deserto per lo scarso interesse dei partecipanti che ritennero oneroso il suo recupero. Le chiavi di accesso restano nelle mani della Direzione Didattica del III circolo.

La palestra: uno scandalo ventennale

Anche l’annessa palestra è una cattedrale nel destro, un progetto nato male durante l’amministrazione Postiglione che nel tempo non ha mai ricevuto il visto di collaudo per la mancanza di una serie di conformità al tetto e delle normative antincendio, fanno sapere dall’ufficio tecnico lavori pubblici. Una palestra che nel tempo è stata continuamente oggetto di atti di vandalismo e che aspetta di essere purtroppo demolita vista il suo impossibile utilizzo, anche se in città la domanda palestre è molto elevata.

L’area verde attrezzata negata ai più piccini

Anche l’area verde attrezzata esterna, ancora di pertinenza della scuola e realizzata con un progetto europeo finalizzato allo scopo, resta eufemisticamente chiusa e nel degrado. L’interesse delle varie associazioni sul territorio non è mai corrisposto alla volontà di cessione di questo spazio attrezzato per i più piccini. Anche in questo caso la dilettantistica confusione dell’amministrazione di Cosimo Ferraioli è evidente. Beni pubblici prigionieri del degrado, una costanza di questo sindacato.

Il servizio è di Alfonso Romano