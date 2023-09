Pagani. Furto di rame allo stadio Torre, ingenti danni

Tornano i furti di rame negli stadi. Dopo Scafati e Angri, è il turno del “Marcello Torre” di Pagani, una torre faro fuori uso non condiziona però l’evento calcistico programmato per oggi. I ladri avrebbero agito secondo la Paganese, che gestisce in convenzione con l’Ente la struttura, proprio durante la presentazione della squadra lo scorso giovedì sera. Non si ferma l’attività della banda del rame, che ha colpito anche l’importante impianto sportivo paganese.

Nella giornata di ieri, durante una normale ispezione allo stadio, gli addetti ai lavori hanno trovato le tracce del furto compiuto, con tombini aperti e fili tagliati con il rame portato via. Da una prima ricostruzione si parla di poco più di un chilometro di rame rubato, per un danno specifico di oltre 5mila euro senza contare la manodopera necessaria alla futura installazione del materiale.

I danni

Per Filippo Raiola, amministratore unico della Paganese, si tratta di un colpo dal bottino modesto a fronte però di un danno alla comunità difficile da riparare in tempi brevi: «Probabilmente loro dalla vendita ricaveranno poco e niente, ma il danno per il Torre è serio. Uno smacco agli sforzi compiuti dall’amministrazione comunale perché le torri faro rappresentano un’opera invidiata anche negli stadi di serie C, di recente costruzione. Stiamo arrivando al colmo, soprattutto pensando che il tutto sia stato compiuto tra giovedì e venerdì ». L’effrazione con furto non limiterà però le attività in programma nelle prossime ore, con la Paganese attesa alle 17.30 per il suo esordio nel campionato di serie D 23/24: «Abbiamo svolto una simulazione per la gara e non abbiamo riscontrato particolari problemi nonostante il mancato utilizzo di una torre faro», garantisce ancora Raiola. Una volta rimbalzata la notizia del furto sul posto sono subito accorsi polizia locale e carabinieri per i rilievi del caso, oltre che i tecnici comunali oltre al sindaco Lello De Prisco e all’assessore delegato Augusto Pepe.

La reazione del sindaco De Prisco

«Un colpo al cuore, il nostro stadio violato per pochi spicci davanti a un grande danno per Pagani e la Paganese» afferma il sindaco De Prisco, deciso a far luce sulla vicenda. «Siamo positivi perché siamo coscienti che sia la struttura che l’area limitrofe godono di sistema di videosorveglianza, di fondamentale importanza per le indagini. Ero sul luogo quando è stato constato il furto, ma siamo contenti che quantomeno la partita di domani (oggi per chi legge) si potrà disputare tranquillamente».

Una banda che opera nella zona

La banda del rame ha così colpito ancora dopo gli impianti di Scafati, Angri e Sant’Antonio Abate tra tutti, alcuni dei quali ancora senza illuminazione. «Ci stiamo attivando per risolvere il problema nel minor tempo possibile. Sono sicuro però che non siano paganesi, esistono già casi simili che ci devono far riflettere», è la conclusione di De Prisco.

Alfonso Romano