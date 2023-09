Sport. US Angri- US Bitonto: le parole della conferenza stampa

Us Angri 1927-US Bitonto, le parole dei protagonisti

Conferenza stampa di riflessioni dopo la prima gara stagionale del girone H di serie D. Mister Stefano Liquidato plaude buona parte della prestazione dei grigiorossi ma si rammarica per le diverse occasioni sciupate. Un dispiacere per la tifoseria, ma questa prima sconfitta stagionale deve rappresentare una lezione per il proseguo del campionato

I pugliesi del Bitonto possono esultare per un risultato importante che galvanizza un gruppo in rampa di lancio. Dalla dirigenza tanti plausi agli ospiti, dai tifosi per il calore dimostrato a tutta la piazza per l’ospitalità e il rispetto riservato