Prima giornata che sorride a Paganese e Cavese, con San Marzano e Nocerina che non vanno oltre il pari; ko interno per l'Angri.

Iniziato ufficialmente il campionato di Serie D, si sono avuti i primi verdetti. Bene la Paganese e la Cavese, da rivedere, invece, le altre compagini campane. La squadra di mister Agovino ha sfornato una grande prestazione battendo per 1-0 il Barletta (girone H); grazie alla rete di Coquin all’11’ gli azzurrostellati hanno conquistato 3 punti fondamentali contro una squadra di vertice. Ottima prova anche della Cavese (girone G) che con una rete per tempo supera una buona Romana FC. Per i metalliani a segno Addessi e Cuomo.

Nello stesso girone della squadra allenata da mister Cinelli, non vanno oltre il pari San Marzano e Nocerina. I blaugrana, dopo essere andati in vantaggio con Ferrari, si sono fatti recuperare da Bencivenga e non sono riusciti a strappare i 3 punti all’Anzio. Stesso esito, ma con corsi diversi per la Nocerina che recupera il doppio svantaggio con le reti di Piccioni e Caccavallo.

Esordio amaro per l’Angri (girone H) che, in una cornice di pubblico di altre categorie, viene sconfitto dal Bitonto con una rete di Tedesco al 5′. Tanto gioco per la squadra di mister Liquidato che però non ha trovato la via del gol.

Serie D: le altre campane

Da segnalare tra le campane nel girone G il pari esterno dell’Ischia sul campo dell’Ardea (1-1) e la sconfitta del Gladiator ad Ostia Mare (2-0). Nel girone H perdono la Polisportiva Santa Maria e la Gelbison rispettivamente contro Gallipoli (0-1) ed Altamura (2-1). Non va oltre il pari la Palmese che chiude sullo 0-0 la trasferta con il Gravina. Nel girone I derby campano tra Real Casalnuovo e Portici con i padroni di casa che hanno superato i biancoazzurri per 3-1.