Bmw 2002 Turbo, la prima auto con turbocompressore di serie 

Nome in codice “E10T”. Al Salone di Francoforte del 1973 arriva la prima auto con turbocompressore costruita in serie per un uso stradale. È la Bmw 2002. La Casa dell’elica mostra i muscoli mettendo in campo il meglio della sua tecnologia e della ricerca sperimentale. Scopo principale: potenziare l’immagine sportiva del brand per generare ricadute positive su tutta la gamma. Sul motore 4 cilindri di 2 lt ad iniezione meccanica Kugelfischer viene installato un turbocompressore KKK che erogava 170 cavalli a 5800 giri per una velocità massima di 211 km/h.

Una belva furiosa da domare con cautela: con una massa di 1.1180 kg, era una vera e propria GT, con il plus dei 5 posti. Dotata di serie di un radiatore dell’acqua maggiorato e di un radiatore dell’olio, i freni anteriori erano un’evoluzione di quelli a disco, ventilati. Il cambio era un Getrag 232 a 4 marce rinforzato (specifico per la 2002 turbo) o un Getrag 235/5 a 5 marce ravvicinate. Gli interni aggiungevano un quadro strumenti supplementare per l’indicatore della pressione di sovralimentazione e l’orologio, oltre ad un quadro strumenti con tachimetro da 240 km/h, sedili sportivi e volante.

La carrozzeria in acciaio presentava un pannello anteriore diverso con un gancio di traino aggiuntivo ed aperture per la presa d’aria, mentre i passaruota anteriori e posteriori vennero sagomati per consentire il montaggio di ruote più larghe. Queste modifiche alla carrozzeria erano completate da estensioni dei passaruota in vetroresina e da uno spoiler anteriore, tutti imbullonati alla carrozzeria, oltre ad uno spoiler posteriore in gomma sul cofano del bagagliaio.

Disponibili due colori standard, Chamonixweiss (bianco) e Polarissilber (argento), le vetture presentavano strisce tricolori blu-azzurre-rosse adesive del programma BMW Motorsport sulle fiancate e sullo spoiler anteriore. Balza all’occhio la scritta Turbo rovesciata sullo spoiler anteriore: voleva essere un messaggio per indurre a dare strada chi se la vedeva arrivare nello specchietto retrovisore, un po’ come avviene per le ambulanze.

La 2002 Turbo è stata introdotta poco prima della crisi petrolifera del 1973, per cui ne sono state costruite solo 1672 esemplari.