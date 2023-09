“Aiuto, il mio amico mi sta strangolando”. Un disperato grido di aiuto durante una banale lite tra due amici che stava per trasformarsi in tragedia

Tenta di strangolare l’amico, terrore in un appartamento

“Aiuto, il mio amico mi sta strangolando”. Un disperato grido di aiuto durante una banale lite tra due amici all’interno di un’abitazione che stava per trasformarsi in tragedia. Un uomo sui 55 anni che vive da solo, in condizioni non proprio ideali, ha ricevuto la visita di un amico, uno di quelli che frequenta quotidianamente e che sbarca il lunario per vivere. Purtroppo c’è stata una lite che sarebbe degenerata con il padrone di casa avrebbe tentato di strangolare l’amico. Soltanto il richiamo disperato dell’uomo aggredito ha impedito l’estrema conseguenza.

L’arrivo dei soccorsi

Sul posto immediato l’arrivo dei Carabinieri e dei sanitari del 118 tanto da far ricoverare coattivamente l’aggressore. La causa della lite non è ancora chiara, in quanto le due versioni fornite dagli autori del litigio non coincidono. Il fatto è accaduto a Santa Maria a Vico nel casertano e ne ha dato notizia Edizione Caserta.

ReCro