Angri. Scuola incompleta e caos in Via Dante Alighieri

Scuole. Nuovo plesso “Pasquale Opromolla” di via Dante Alighieri, ci sono perplessità. La nota dei consiglieri comunali Caterina Barba, Roberta D’Antonio e Domenico D’Auria.

La nota per la stampa

In occasione dell’inizio dell’anno scolastico 2023/2024 il nostro primo pensiero è rivolto agli alunni e genitori, al personale tutto, docente e non, e ai dirigenti scolastici per augurare loro un anno sereno e proficuo nell’interesse dell’intera comunità.

Non possiamo evitare, però, di sottolineare e ribadire quanto avevamo previsto lo scorso 30 agosto, previsione che si è inevitabilmente realizzata nonostante avevamo suggerito una serie di accorgimenti da porre in essere sia per l’apertura del nuovo plesso scolastico di via Dante Alighieri, sia per la viabilità messa a dura prova da un incremento di popolazione scolastica dovuto al trasferimento in loco dell’istituto ex “Pasquale Opromolla”.

Un istituto incompleto la cui apertura è una vergogna in quanto, dopo lunghissimi anni di interminabili lavori, non ci sono le Lim nelle aule e non è stato effettuato il trasferimento delle due segreterie a esso destinate: insomma, un’apertura a metà nonostante i tre mesi di pausa estiva.

Alla incapacità di programmare quanto necessario al trasloco delle segreterie dei due istituti e delle aule che devono accogliere l’ex “Opromolla” si è aggiunto un provvedimento, a nostro avviso inutile e dannoso, vale a dire il divieto di sosta lungo via Dante Alighieri. Provvedimento adottato senza concertare alcunché con i residenti e i commercianti, senza una dovuta e preventiva comunicazione alla città, ed ecco che il caos è servito: il solito modus operandi fallimentare di questa amministrazione, insomma!

Non è difficile comprendere che trattasi di un provvedimento impossibile da far rispettare posto che, in zona, c’è un’affluenza di circa 2000 studenti al giorno e con un comando vigili rimaneggiato a pochi uomini. D’altronde, le immagini del primo giorno parlano chiaro.

In più sarebbe opportuno porre all’amministrazione un’ulteriore domanda: come è possibile pensare di impedire la sosta ad i genitori in procinto di accompagnare i figli di pochi anni a scuola? In tutto ciò, nessun cenno al trasporto scolastico, e ad un suo futuro incremento, è stato fatto dai diretti responsabili. Per quanto ci riguarda, al momento l’unica soluzione possibile per alleggerire il traffico in una strada che rischia di diventare una vera e propria trappola, nella quale si conosce l’ora di entrata ma non quella di uscita, è la differenziazione dell’orario d’ingresso per ordini e gradi. Un valido esempio potrebbe essere ore 7.45 per le medie, ore 8.15 per le elementari e ore 8.45 per l’infanzia.

I consiglieri comunali Caterina Barba, Roberta D’Antonio e Domenico D’Auria