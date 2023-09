La solidarietà non si ferma nemmeno d’estate: l’associazione “Ampio Raggio” Odv dona un analizzatore alla Croce Rossa di Salerno.

L’iniziativa solidale

La solidarietà non si ferma mai, nemmeno d’estate: l’associazione di volontariato “Ampio Raggio Odv” continua senza sosta il proprio operato, con l’ultima iniziativa che ha visto la giovane realtà associativa collaborare con la Croce Rossa Italiana Comitato di Salerno. A quest’ultimo i volontari hanno donato, nei giorni scorsi, un analizzatore, strumento di importanza fondamentale per le attività svolte dai paramedici.

Il progetto

Il progetto che ha visto impegnati per mesi, instancabilmente, i membri del direttivo , si è concluso con la consegna del dispositivo sanitario al Direttore Generale della Croce Rossa Italiana di Salerno, Ing. Antonio Carucci, ed al Vicepresidente dott. Giuseppe La Mura.

Nel 2020 donato un defibrillatore

Già in passato “Ampio Raggio Odv” aveva collaborato con la Croce Rossa salernitana: era l’estate del 2020, in piena emergenza Covid-19, quando la giovane associazione di volontariato donò un defibrillatore, per aiutare i paramedici in prima linea in quella che è passata alla storia come una guerra contro un nemico invisibile, che assale i più deboli.

La collaborazione

E proprio questo fine ultimo “aiutare chi ne ha più bisogno” ha portato ad una nuova collaborazione tra le due realtà. Il tutto è stato possibile grazie all’impegno profuso e alla generosità dal Dottor Sebastiano Viscuso ed il suo collaboratore, Vito Santarsiero.

Le parole del presidente di Ampio Raggio

“Ci tengo a ringraziare di cuore il direttivo dell’associazione, composto dal Dottor Cavaliere Eugenio Fortunato, dal Dottor Cavaliere Bruno Zamboli, ed i volontari Alfonso Cascone e Ciro Palma, per lo sforzo profuso anche in questa iniziativa e sopratutto per la gestione di essa che ha tenuto tutti impegnati per l’intera estate” ha commentato il presidente di “Ampio Raggio Odv”, dott. Antonio Pio Autorino.

“Guardandoti dentro puoi scoprire la gioia, ma è soltanto aiutando il prossimo che conoscerai la vera felicità.”