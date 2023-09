Scafati. Raccolta differenziata, ok a bidoni e mini isole ecologiche. Stretta di Comune e Acse per limitare il fenomeno delle micro discariche

Operazione “Scafati Pulita”, l’amministrazione comunale e la società partecipata Acse mettono in campo una strategia per incentivare la raccolta differenziata. Sì alla sperimentazione con delle mini isole ecologiche dedicate ai quartieri popolari.

I fenomeni delle micro-discariche in città, infatti, si ripresentano sistematicamente. Succede soprattutto in zone densamente abitate o abbandonate. Se la concentrazione di rifiuti in aree di periferia e di passaggio è riconducibile a una vera e propria attività illecita di aziende e privati, diverso è quanto accade nei quartieri popolari, dove l’alta densità di residenti producono una quantità di rifiuti oggettivamente ancora più difficile da gestire. Per questo motivo, il sindaco Pasquale Aliberti sta provando, in collaborazione con la società partecipata comunale Acse, a sperimentare un sistema che possa superare l’attuale sistema del “porta a porta”. Così, sono state firmate due ordinanze.

Le ordinanze

Con la prima si permette a parchi e condomini con almeno 25 unità abitative di conferire la frazione non differenziata dei rifiuti soli urbani in bidoni di 1.100 litri, evitando così che l’umido possa essere esposto all’ambiente. La seconda ordinanza, invece, vede interessata l’area di Mariconda. Tra le case popolari del quartiere, infatti, sono state attivate quattro mini isole ecologiche, in maniera tale da dare la possibilità a tutti i cittadini del quartiere di poter conferire i propri rifiuti a ogni ora del giorno. «I provvedimenti sono stati avviati nell’ambito della nostra operazione “Scafati Pulita”, al fine di eliminare o quantomeno ridurre le criticità relative al conferimento e al rispetto delle regole. Come sempre chiedo collaborazione e rispetto delle regole di conferimento», ha spiegato Aliberti.

Carotenuto

Nel frattempo, l’opposizione, con il consigliere comunale Francesco Carotenuto, attacca un aspetto delle grandi operazioni di pulizia delle ultime settimane. «In due mesi, sono stati spesi circa 22mila euro per il noleggio delle spazzatrici da parte dell’Acse verso una società privata – . Lo spazzamento dovrebbe essere una costante. Vista la lauta cifra che riconosciamo all’impresa che ci noleggia il mezzo attraverso affidamento diretto, una volta per 600 euro al giorno e un’altra volta per 790 euro per ogni 24 ore, è il caso di fare un nolo a lungo termine o prevedere l’acquisto di una spazzatrice invece di continuare questo spreco».

