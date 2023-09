Grave incidente. Campione di kickboxing di Nocera Superiore in coma

Schianto in scooter per fighter di Nocera Superiore, nell’incidente ha riportato gravi ferite ed ora ricoverato in coma farmacologico.

L’incidente

L’incidente che ha visto coinvolto il 27enne Fabio Manzi, le cui cause sono ancora in corso di accertamento, è avvenuto sull’Autostrada A3, all’altezza dell’uscita per Torre Annunziata, come riferisce La Città.

Pugile in coma farmacologico

Il campione di kickboxing si stava recando proprio nel comune della provincia di Napoli per incontrare alcuni amici L’incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di domenica. Il pugile è attualmente ricoverato in prognosi riservata, in coma farmacologico presso l’ospedale Loreto Mare di Napoli.