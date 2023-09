Pagani. Via Tramontano: residenti prigionieri della doppia linea continua

Pagani. I residenti contestano la doppia linea continua che vieta la svolta a sinistra dei veicoli in via Tramontano

Caos sulla Variante di via Carlo Tramontano. La presenta di una nuova segnaletica orizzontale, infatti, fa scoppiare la rabbia dei residenti. Per circa 1 chilometro, infatti, sono presenti due linee continue a dividere le due carreggiate. Questo, dunque, vieta la svolta a sinistra verso i molti parchi residenziali della zona. Nel mirino è finito il Comune, che però non commenta la vicenda. Un atteggiamento, questo, forte anche del lavoro del comandante della polizia locale, Lucio D’Apolito.

Le linee della discordia

Il tratto più a sud della Variante via Carlo Tramontano è stato per svariati anni una spina nel fianco per gli automobilisti dell’Agro, vista la presenza di continui fossi a infastidire il tragitto. Nelle ultime settimane, però, l’amministrazione comunale del sindaco Lello De Prisco è riuscita ad attivare lo storico cantiere che ha provveduto alla riasfaltatura di poco più di metà dell’arteria, risolvendo le problematiche più gravi in attesa di futuri interventi. I lavori sono stati poi seguiti dalle installazioni delle segnaletiche verticali e orizzontali, finite però nel mirino dei residenti. Fino a qualche settimana fa, infatti, i sensi di marcia erano divisi da una sola linea di circolazione, a volte addirittura assente per via di mancanza di manutenzione. Questo aveva sempre permesso ai veicoli di svoltare a sinistra verso condomini e parchi residenziali. Ora il ritorno della doppia linea continua vieterebbe tutto ciò, costringendo così i residenti ad allungare il tragitto anche di cinque minuti.

Trasgressioni per necessità “logistica” e il silenzio del sindaco

Una situazione particolare, che sta portando gli automobilisti a non rispettare le regole del Codice della strada. Al momento, i vertici del Comune di Pagani hanno deciso di non commentare la vicenda, confermando la fiducia negli uffici municipali che hanno deciso questa modifica in via Tramontano. La presenza di una serie di ostacoli naturali, come pendenza e curve, riducono la visibilità e l’affidabilità della guida, imponendo così scelte di sicurezze collettive. Un ammodernamento al passo con i tempi, più stringenti in materia di sicurezza stradale, anche al punto tale di togliere qualche comodità che sembrava garantita, come svoltare semplicemente a sinistra per tornare a casa. E per questo la sicurezza resta prioritaria per il Comune paganese.

Alfonso Romano