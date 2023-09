Angri. Ancora ladri in azione nell’area periferica di via Orta Corcia e via Orta Longa. Una zona da tempo presa di mira

Angri. Ancora ladri in azione nell’area periferica, c’è preoccupazione

Ancora ladri in azione nell’area periferica di via Orta Corcia e via Orta Longa. Una zona da tempo presa di mira con intensità e frequenza da incursioni da bande specializzate nei furti, spingendo i residenti a chiedere un potenziamento della presenza delle forze dell’ordine soprattutto nelle ore notturne. Una costante nelle segnalazioni dei residenti è la provenienza delle bande specializzate che si servirebbero dalla Statale 268 e che spesso potrebbero essere tutti di nazionalità straniera. Lunedì, come riporta il quotidiano “La Città” nella zona si sono vissuti altri momenti di paura. Secondo quanto riportato, poco prima dei furti avvenuti in serata, un veicolo sospetto sarebbe stato avvistato nella zona – già dalle prime ore del giorno – mentre scattava fotografie e sembra cercasse di ricostruire i movimenti dei residenti. Questo fatto ha sollevato preoccupazione e interrogativi sulla pianificazione e l’organizzazione delle incursioni.

Furti in continuazione

Nella serata stessa, poi, i malviventi sarebbero entrati in azione. In una abitazione, i ladri sono riusciti a entrare indisturbati, portando via oro e denaro. Nell’abitazione, secondo quanto riporta il quotidiano, erano presento la proprietaria e i suoi figli, ma non si sono accorti di nulla perché erano all’interno della tavernetta e, dunque, distanti dal luogo in cui ladri hanno fatto irruzione. Questo suggerisce un alto livello di abilità da parte dei criminali.

Situazioni drammatiche

In un altro caso, la situazione sarebbe stata ancora più drammatica. In una abitazione limitrofa, un furto è stato sventato quando il proprietario dell’abitazione è riuscito a far fuggire i ladri. Le indagini sono ora in corso, e i carabinieri del Reparto territoriale di Nocera Inferiore stanno collaborando strettamente con i colleghi della stazione locale di Angri per cercare di dare un’identità alla gang che è entrata in azione lunedì. Al vaglio ci sono le immagini delle telecamere presenti a ridosso della zona. Si torna a parlare di ronde cittadine.

ReCro