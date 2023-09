Scafati. Finanziamenti per lo stadio Vitiello

Restyling dello stadio: sono pronti 150mila euro dal progetto “Sport e Periferie”

Per lo stadio comunale quello di settembre è un mese cruciale tra restyling e gestione. L’amministrazione comunale è pronta a mettere in campo circa 150 mila euro di interventi grazie ai fondi del progetto nazionale “Sport e Periferie”. A fine mese, invece, si vuole portare in consiglio comunale l’atto necessario per dare in gestione l’impianto ai privati.

Lo stadio al centro del dibattito

Lo stadio comunale scafatese “Giovanni Vitiello”, con l’arrivo dell’autunno è tornato al centro del dibattito cittadino e dell’agenda politica amministrativa. Diverse sono le problematiche che ha vissuto il luogo negli ultimi anni: da problemi di agibilità degli spalti ancora da risolvere attraverso gli uffici passando per luoghi fatiscenti e continui furti selvaggi, che hanno minato anche i servizi del “Vitiello”. Lo scorso anno, infatti, il furto di rame ha fatto sì che quasi tutta l’area fosse praticamente fuori uso, con l’utilizzo di servizi essenziali garantiti in questi mesi solo dall’utilizzo, peraltro contestato dall’attuale sindaco Pasquale Aliberti , di un generatore di proprietà della Scafatese.

I fondi nazionali

Attraverso i nuovi fondi nazionali, l’assessore Diego Chirico fa sapere come che avverrà «la manutenzione delle facciate con il rifacimento dell’intonaco sia esternamente che internamente, l’acquisto di cuscini per l’omologazione del campo B, il cambio dei sediolini della tribuna e lo spazzolamento del manto sintetico del campo A». Fondi che, quindi, daranno nuova linfa alla struttura, con nuove opportunità anche per le attività sportive sul territorio. In questo senso, tante società sportive hanno chiesto al Comune la possibilità di disputare allenamenti o gare all’interno del “Vitiello”. L’obiettivo dell’ente è rendere la struttura ospitale per tutti i soggetti interessati, anche attraverso una gestione condivisa che non perda di vista il concetto di project – financing. Oltre l’utilizzo gratuito dello stadio per gli ospiti del centro “Raggio di Sole” e degli studenti della “Tommaso Anardi”, per fine mese è prevista la presentazione dell’atto di indirizzo in consiglio comunale per l’esternalizzazione ai privati delle strutture sportive comunali.

Alfonso Romano