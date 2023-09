Scafati. Il rilancio del centro Raggio di sole (video)

Scafati. Una nuova vita per il Raggio di Sole, il centro sociale per soggetti fragili e diversamente abili

Una nuova vita per il Raggio di Sole, il centro sociale per soggetti fragili e diversamente abili che opera all’interno dei locali del Centro Anziani di San Pietro in via Poggiomarino. L’amministrazione comunale del sindaco Pasquale Aliberti ha provveduto nelle ultime settimane ad attivare tutti i dispositivi atti a rafforzare le attività del centro, garantendo un servizio di trasporto per gli utenti oltre che la mensa, che ha così di nuovo aperto all’orario pomeridiano.

Un messaggio positivo di inclusione sociale

Il centro Raggio di Sole rappresenta un vanto per la città di Scafati per il suo messaggio positivo di inclusione sociale. Nella realtà convivono con amore tante soggettività fragili capaci di fare squadra insieme, ergendosi ad esempio per un’intera comunità per spirito di aggregazione e di amore verso il prossimo.

