Angri. Città nel mirino dei ladri, ancora una notte di paura e tensione

Notte di paura e tensione per la recrudescenza di furti nelle abitazioni. A essere presa di mira l’area pedemontana tra via Ponte Aiello e località Casalanario. Secondo le testimonianze, anche a mezzo social, dei residenti di queste aree malintenzionati si sarebbero introdotti nelle case anche alla presenza degli stessi.una città stretta nella morsa della microdelinquenza in città ancora furti e danni alle auto nella notte per diverse centinaia di migliaia di euro. Un fenomeno che non riesce a essere arginato.

Ferraioli invita a denunciare i furti

Il primo cittadino Cosimo Ferraioli in diverse occasioni ha invitato i cittadini a denunciare alla locale stazione ogni tipo di furto subito poiché provvedimenti più drastici e incisivi possono eventualmente essere adottati solo in presenza di dati significativi circa l’emergenza sicurezza in città. Una città stretta nella morsa di bande di ladri che spesso provengono dall’hinterland napoletano e pronte ad colpire senza paura.

