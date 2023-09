Corbara. Auto finisce contro un palo della luce, paura per due anziani

“Questo pomeriggio un’auto con a bordo due anziani viaggiatori stranieri, per cause ancora da accertare, ha abbattuto un palo della luce, lungo l’unica arteria provinciale che collega l’abitato di Corbara tra il Valico di Chiunzi verso la Costiera Amalfitana e l’Agro Nocerino.

L’impatto è stato violento determinando gravi danni all’auto, con conseguenze non ancora definite per i due viaggiatori e per fortuna non coinvolgendo cittadini e passanti .

L’intervento dei vigili del fuoco e della protezione civile si è reso necessario per cercare di sgombrare la strada per consentire il passaggio di auto e mezzi intrappolati per molto tempo in lunghe code in entrambi i sensi di marcia”.

“Sono mesi che chiediamo interventi che prevedano rafforzamento e controllo a seguito delle parziali chiusure di alcuni tratti della ss163 Amalfitana che stanno determinando traffico intenso lungo la nostra provinciale con gravi conseguenze per la nostra cittadina per impatto ambientale e tutela dei residenti, non possiamo reggere a questo traffico solo sulle nostre poche forze a disposizione, tenuto conto della disponibilità di solo due vigili.

Serve un intervento della Prefettura e dell’Anas che condividano le nostre esigenze per la tutela di residenti e viaggiatori”.

Solo tanto spavento per il sinistro

Sul posto una squadra di pronto intervento “Men at work” intervenuta per conto di Arechi Multiservice e la ditta per mettere in sicurezza il palo della pubblica illuminazione e della segnaletica stradale.