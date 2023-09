Fiaccolata per Manuel, disperso in mare a Cetara dopo una caduta dalla barca

Fiaccolata per non dimenticare il giovane salernitano Manuel Cientanni scomparso in mare un mese fa.

In tanti ieri hanno preso parte all’appuntamento sul lungomare

Manuel

Il suo sorriso, la sua genialità che si esplicava in diverso campi, dalla cucina al disegno, la sua socievolezza e disponibilità sono un ricordo indelebile di Manuel Cientanni, il 29enne di Pontecagnano Faiano disperso a mare davanti Cetara.

Un mese dalla tragedia

Ieri sera, a distanza di un mese esatto dalla tragica caduta in mare, è stata organizzata una fiaccolata per dire di non perdere la speranza del suo ritrovamento.

La fiaccolata

In tanti ieri sera, compresi i genitori, ma anche tanti amici hanno partecipato alla fiaccolata, partita dalla Lega navale italiana, al porto Masuccio Salernitano, luogo dove lavorava come cuoco e dove da subito si era fatto conoscere, stimare e voler bene per la sua grande disponibilità e bravura. Il corteo ha raggiunto il faro verde, dove don Antonio Pisani, parroco di Santa Maria Immacolata a Pontecagnano Faiano, ha ricordato quel gran sorriso di cui oggi tutti sentono la mancanza. Lo stesso sacerdote ha avuto momenti di reale commozione nel ricordare il 29enne scomparso e di cui da un mese non si hanno notizie, dopo essere caduto in mare durante una gita.

Le ricerche

Le ricerche interforze coordinate dalla Capitaneria di Porto di Salerno sono andate avanti per giorni ma non hanno dato alcun esito. «Speriamo sempre di riuscire a trovare Manuel», ha affermato Walter Cientanni, papà di Manuel.