Angri. Barba: “l’assessore D’Antuono non programma” (video)

Angri. Barba: “l’assessore D’Antuono non programma”

L’amministrazione Ferraioli consegna il plesso di Via Dante Alighieri alla Scuola Media Opromolla ma incompleta strutturalmente e senza il centro direzionale. Lo evidenzia la consigliere comunale Caterina Barba ancora in sopralluogo sul posto per mettere in evidenza anche il chiacchierato divieto di sosta nei pressi del costituendo polo scolastico che a breve dovrebbe essere un nuovo Istituto comprensivo cittadino.

Assenza di programmazione

Barba mette in evidenza il pressapochismo dell’assessore Giuseppina D’Antuono, l’assenza di programmazione e di comunicazione con i dirigenti scolastici, condizioni queste che hanno reso complesso l’avvio dell’anno scolastico in città come l’estemporanea e contestata ordinanza della sosta vietata nella zona di Via Dante Alighieri.

Il servizio è di Alfonso Romano