Cava de’ Tirreni. Ospedale nel caos, ridotti posti letto e sospesi ricoveri

Un fulmine a ciel sereno la comunicazione dello scorso 7 settembre della direzione sanitaria che ha destato non poche preoccupazioni in città. Riduzione di posti letto al reparto di Chirurgia ed altre restrizioni, come riferisce La Città, per l’ospedale “Santa Maria Incoronata dell’Olmo” di Cava de’ Tirreni.

Il comunicato della Direzione sanitaria

“Considerate le gravi difficoltà ad assicurare la copertura dei turni – si legge testualmente – formulati solo per i primi 15 giorni del corrente mese, in attesa dei provvedimenti di integrazione dell’organico si autorizza a decorrenza immediata la riduzione dei posti letto di chirurgia generale e d’urgenza da 15 ad 8, la temporanea sospensione delle attività di ricovero programmato e chirurgica di elezione e quella delle attività ambulatoriali per esterni”.