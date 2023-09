Nocera Inferiore. Dimensionamento scolastico, la mappa

Dimensionamento scolastico in città. Negli atti di giunta sarà il I Istituto Comprensivo a essere accorpato con le altre istituzioni scolastiche cittadine. Passa la linea del dimensionamento su quattro istituti, anziché tre. Nelle scorse ore la giunta comunale ha approvato il nuovo piano scolastico cittadino dopo un serrato confronto tra l’amministrazione comunale e le dirigenti degli attuali cinque comprensivi. I circa 4mila iscritti alle scuole cittadine hanno consentito di suddividere la popolazione scolastica su quattro sedi, rispettando le soglie ministeriali e regionali.

Quattro istituti comprensivi. La nuova “mappa”

Dai cinque originari ne resteranno quindi quattro. Quando ricostruito oggi dal quotidiano “La Città” la nuova mappa degli istituti cittadini prevede dettagliatamente che l’attuale I Istituto Comprensivo venga cos’ suddiviso: il plesso di via Nola, la storica scuola “Solimena” insieme alla sezione ospedaliera vengono accorpate al nuovo III istituto comprensivo, l’infanzia di via Origlia andrà con il nuovo IV comprensivo. Il nuovo I comprensivo sarà, dunque, l’attuale II con sede legale a via Gramsci. Compresi i plessi “De Lorenzo”, via Fava e Capocasale a cui si aggiungeranno la primaria e l’infanzia “Santa Chiara” scorporati dall’attuale III. L’attuale III comprensivo diventerà il II, la sede legale sarà in via San Pietro, e annovererà i plessi: secondaria di via San Pietro, primaria e infanzia di Cicalesi, più secondaria e infanzia di Sant’Anna attualmente in quota al V comprensivo.

Ricostruzione del puzzle

Il futuro III comprensivo, ovvero l’attuale IV, avrà sede legale alla “Ilaria Alpi” e ricalcherà i plessi dell’attuale IV comprensivo: secondaria di primo grado di via Siciliano, “Regina Mundi”, “Madre Teresa di Calcutta”, infanzia di Montevescovado, più la scuola “Solimena” con la sezione ospedaliera. Il futuro IV istituto comprensivo, infine, ricalcherà l’attuale V, a partire dalla sede legale che resta in via Marconi. Sarà composto da: primarie e infanzia di via Cafiero, primaria e infanzia di via Marconi, primaria e infanzia di piazza San Mauro, a cui sono accorpati primaria e infanzia “Marrazzo” e infanzia di via Origlia.

RePol