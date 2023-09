Paura a Scafati. Bimba travolta da un cancello

La 12enne si trovava nel giardino di casa, in via Fosso dei Bagni quando il cancello in ferro è caduto improvvisamente

Attimi di paura a Scafati dove una bambina è stata travolta da un cancello. Una 12enne è finita in ospedale con una prognosi di trenta giorni, cavandosela con la rottura del setto nasale come riportato dall’edizione odierna del quotidiano Il Mattino.

La dinamica

È accaduto nella giornata di ieri, venerdì 15 settembre, quando la 12enne si trovava nel giardino di casa, in via Fosso dei Bagni, a pochi passi dal Santuario. Per cause ancora da chiarire, la 12enne è stata travolta dal cancello in ferro caduto improvvisamente. Una tragedia sfiorata, dato che l’incidente poteva avere un bilancio ben più grave.

I soccorsi

Soccorsa tempestivamente, la giovane è stata trasferita all’ospedale Santobono di Napoli dove i medici avrebbero riscontrato la rottura del setto nasale, con una prognosi di trenta giorni. Indagini in corso per accertare eventuali responsabilità, per verificare se ciò che è accaduto poteva essere evitato.