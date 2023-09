Angri. Ancora in fase di rodaggio si arrende al Matera

Prima occasione per i grigiorossi al 3’ con Palmieri che serve De Marco, ma il suo tiro cross si spegne sul fondo. Sugli sviluppi del primo corner, all’11’, Marasco di testa vola più in alto di tutti, Della Pina prova a salvare ma la palla supera la linea, e porta i grigiorossi in vantaggio. La risposta dei padroni di casa arriva con Prato che calcia dall’interno dell’area, ma Scarpato è super e devia in angolo. Al 21’ arriva il pari del Matera: tiro da posizione defilata di Ferrara, Prato in scivolata è lesto a toccare la sfera e batte Scarpato. L’Angri prova a reagire subito, ma il Matera si chiude bene. La squadra di mister Panarelli al 32’ trova la rete del sorpasso con Ferrara; lancio per il numero 7 che, dopo una sterzata, si porta la palla sul sinistro e dall’interno dell’area di rigore buca Scarpato. I grigiorossi provano a costruire ma i padroni di casa non lasciano spazi e provano a sfruttare le ricorrenze. Dopo 45 minuti il risultato è di 2-1.

Nella ripresa la prima occasione arriva al quarto d’ora, cross di De Marco, tiro al volo di Longo che termina di poco alto. L’Angri prova a chiudere il Matera nella propria metà campo ed al 65’ arriva l’azione quasi perfetta: Palmieri scappa via a destra, serve Longo che di tacco pesca Marasco, ma la conclusione termina di poco a lato. Al 70’ il Matera prova a sfruttare una ripartenza con Prato, ma Scarpato è provvidenziale a deviare in angolo. È ancora l’Angri ad affacciarsi dalle parti di Della Pina con Giorgio che servito da Longo spara alto da buona posizione. Le squadre ad un quarto d’ora dalla fine iniziano ad allungarsi e fioccano occasioni: prima Ferrara dal limite sfiora il palo, poi, sul fronte opposto, De Marco costringe Della Pina a bloccare la conclusione in due tempi. I ritmi si abbassano e nel finale c’è spazio per una fiammata di Celiento che serve Cardore, ma la sfera termina in corner. Dopo 4 minuti di recupero la gara termina con il risultato di 2-1 per il Matera e per la squadra di Liquidato arriva la seconda sconfitta.

U.S. Angri 1927

MATERA: Della Pina, Agnello (60’ Russo), Pellegrini (60’ Di Palma), Montanino, Ferrara, Maltese, Oliveira Prato (92’ Porro)Lucas Axel, Sepe (38’ Delvino), Cipolletta, Gningue. A disposizione: Paparella, Cirio, Persia, Porro, Macanthony, Carlucci. All. Panarelli

ANGRI: Scarpato, Cordato (84’ Sabatino), Picascia, D’Orsi, Kljajic, Herrera (83’ Cardore), Marasco (88’ Di Mauro), De Marco, Mansour (66’ Giorgio), Longo, Palmieri (86’ Celiento). A disposizione: Palladino, Celiento, Mane, Di Mauro, Fabiano, Caropreso. All. Liquidato

MARCATORI: 11’ Marasco (A), 21’ Oliveira Prato (M), 32’ Ferrara (M).

AMMONITI: Kljajic (A), Pellegrini (M), Delvino (M).

ANGOLI: 3-5

RECUPERO: 2’pt, 4’st.