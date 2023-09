Gragnano. Vola da muretto di due metri e muore anziano

Vola da un muretto da circa due metri di altezza. Nulla da fare per un meccanico in pensione morto poco dopo essere arrivato in ospedale per le conseguenze di un volo di due metri. L’uomo pare fosse seduto a parlare con gli amici come consuetudine domenicale ma in pochi attimi, come riporta “Il Corrierino” si è consumata la tragedia, poco lontano dalla chiesa del Corpus Domini a Piazza Aubrey a Gragnano.

I soccorsi

Sul posto immediati son giunti i soccorsi. L’anziano è stato trasferito d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia.dove ha ricevuto le prime cure. Ma per l’anziano, la cui caduta che gli ha fatto perdere l’equilibrio, si è rivelata fatale.

ReCro