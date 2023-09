San Marzano-Cynthialbalonga 0-2. Il San Marzano esce sconfitto dalla gara esterna contro il Cynthialbalonga. Punteggio finale di 2-0 per i padroni di casa, che capitalizzano due palle da fermo. I blaugrana creano numerosi pericoli, ma sprecano anche occasioni ghiottissime sotto porta. Nella prima frazione di gioco le squadre si equivalgono, ma sono i laziali a chiudere in vantaggio. Dopo un botta e risposta iniziale, il Cynthialbalonga passa con Manca sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Il San Marzano ha subito una doppia chance per pareggiare, ma prima Ferrari spreca a tu per tu col portiere, poi Camara si libera bene ma non trova compagni liberi per il tap-in. I blaugrana hanno altre due chance per pareggiare con Di Gennaro, ma la palla non vuol saperne di entrare.

Nella ripresa subito una ghiotta opportunità sui piedi di Ferrari, ma il centravanti non trova lo spunto giusto. I laziali agiscono di rimessa e creano un paio di grattacapi alla retroguardia del San Marzano. Sul fronte opposto Fusco dice di no a Di Gennaro e Cipolla, poi in pieno recupero il rigore di Cappai che chiude definitivamente i conti del match.

San Marzano-Cynthialbalonga 0-2: il tabellino

IL TABELLINO

CYNTHIALBALONGA (4–3–3): Fusco; Bigi, Lisari, Albanese, Fiorini (14’ st Moretti); Di Cairano (44’ st Giordani), Pisanu, Manca; Maccari (23’ st Calzone), Sartor (39’ st Doratiotto), Milani (23’ st Cappai). A disposizione: Silvestrini, Zitelli, Falasca, Mancino. Allenatore: Mariotti.

SAN MARZANO (3-4-3): Cevers; Musso (14’ st Pisciotta), Altobello, Bruno (34’ st Tripicchio); Somma (1’ st Casillo), Emmanouil (26’ st Cipolla), Favo (14’ st Allegretti), Balzano; Di Gennaro, Ferrari, Camara. A disposizione: Pareiko, Mancini, Chiariello, Maimone. Allenatore: Giampà.

ARBITRO: Dini (Città di Castello). Assistenti: Foglietta e Crostella(Foligno).

RETI: 13’ pt Manca, 48’ st Cappai rig.

NOTE. Spettatori 300 circa. Ammoniti: Somma (S), Di Cairano (C), Fusco (C), Pisciotta (S). Calci d’angolo: 3–4. Recupero: 1’ pt; 6’ st.