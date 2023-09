Sarnese-Solofra 2-0. La Sarnese bagna l’esordio allo stadio Felice Squitieri di Sarno, conquistando i tre punti nella seconda giornata di campionato. Secondo successo consecutivo per gli uomini di Turco che, superando il Città di Solofra, salgono a quota sei punti nella classifica del girone B.

Prima della partita sono stati ricordati Franco Pappacena, Antonio Vicidomini, Lorenzo Cerrato, Franco Prevete, l’ing D’Angelo e Gaetano Ferrentino, con una consegna di una targa ai familiari.

Un match che, dopo la consueta fase di studio, resta in parità per lunghi tratti. Infatti, gli ospiti reggono bene per circa mezz’ora. Dove il risultato resta in equilibrio, ma poi ci pensa Franco Padin, su assist di Losasso, a sbloccare il tabellino granata, portando in vantaggio i suoi. Reazione sterile del Citta di Solofra, che nella prima frazione di gioco non riesce a rimettere in piedi la gara.

Nella ripresa i granata legittimano la vittoria trovando il raddoppio con Pellecchia, servito da Yeboah, che mette in cassaforte il risultato dopo appena dieci minuti di gioco. Questo sarà anche il risultato al termine dei novanta minuti di gioco, che hanno visto trionfare Cozzolino e compagni sulla compagine avellinese.

La prossima giornata la Sarnese sarà impegnata nella trasferta del Guariglia contro l’Agropoli.

Sarnese-Solofra 2-0: il tabellino

Sarnese: Maiellaro; Losasso (75’ Sbordone), Logrieco (67’ Ciampi), Lopetrone (67’ Salerno), Cassandro, Vitolo, Cozzolino, Corticchia (86’ Vincenzi), Pellecchia, Yeboah (75’ Evacuo), Padin. A disposizione: Mastrangelo, Amarante, Amendola, De Mattia. Allenatore: Turco

Città di Solofra: Cibelli; Genovese (58’ Merola), Palumbo (75’ Zinno), Robustelli (66’ Campagnolo), Avallone, Di Giacomo, Cataldo, Vatiero (81’ Quattroventi), Menichino, Pellegrino, Albano. A disposizione: Barone, Chiocchi, Falzone, Consiglio, Sirico. Allenatore: Rapolo

marcatori: 30’ Padin (S), 55’ Pellecchia (S)

ammoniti: Logrieco (S), Salerno (S), Corticchia (S), Palumbo (CDS), Robustelli (CDS), Vatiero (CDS)

direttore di gara: il sig. Pecora di Agropoli

assistenti: i sigg. Romano di Torre del Greco e Benevento di Nocera Inferiore