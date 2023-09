Angri. Harry Potter conquista grandi e piccini

Due giornate di eventi collegati alla saga di Harry Potter. Un’affluenza di pubblico senza età ha animato la mini rassegna “Harry Potter a Palazzo Doria”.

È stato un successo inaspettato.

L’evento “Harry Potter a Palazzo Doria” ha coinvolto grandi e piccini in un un’atmosfera particolare e una location che non delude mai. Palazzo Doria ha fatto da scenario incantevole a una organizzazione perfetta. Tutti in fila per ammirare l’interno delle sale dove per l’ occasione, sono state allestite a tema decorazioni scenografiche, per immergere i giovani ospiti in un mondo magico e fantastico tra incantesimi, pozioni, misteri, creature fantastiche e spettacoli.

E il palazzo con harry potter non sarà l’unica festa di questa fine estate. Molti gli eventi in programma così come ci illustra l’assessore Maria D’Aniello

Il servizio è di Aldo Severino