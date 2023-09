Pontecagnano Faiano. Carabinieri arrestano uomo in flagranza di reato per spaccio

II 15 settembre, a Pontecagnano Faiano, i Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato, in flagranza di reato, per detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente, A. C. già sottoposto alla misura cautelare degli domiciliari, in quanto, a seguito di perquisizione domiciliare veniva trovato in possesso di sostanza stupefacente tipo hashish per un peso di 400 grammi suddiviso in 4 panetti, un bilancino di precisone nonché materiale per il confezionamento.