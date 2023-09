Porsche 911, 60 anni di successi 

Erede della Porsche 356, la 911 conquistò da subito il cuore degli appassionati. Venne presentata al Salone dell’automobile di Francoforte del 1963 con il nome di “Tipo 901”. La denominazione cambiò in “911” l’anno dopo in occasione del lancio sul mercato. Il primo motore boxer a sei cilindri raffreddato ad aria sviluppava una potenza di 130 CV, sufficienti per una velocità di 210 km/h. Chi avesse desiderato una velocità inferiore, dal 1965 poteva ordinare il quattro cilindri Porsche 912.

Nel 1966 Porsche presentò la 911 S da 160 CV di potenza, dotata per la prima volta di cerchi in lega leggera forgiati Fuchs. La 911 Targa venne immessa sul mercato alla fine del 1966 e, con il vistoso roll bar in acciaio inox, divenne la prima cabriolet sicura al mondo.

Dal 1967 la 911 divenne disponibile anche con il cambio semiautomatico a quattro rapporti Sportomatic. E con le varianti 911 T, E e S, Porsche fu il primo costruttore tedesco conforme alle severe norme di filtraggio dei gas di scarico dell’agenzia statunitense EPA (Environmental Protection Agency).

Con l’aumento di cilindrata da 2,2 litri (1969) a 2,4 litri (1971) la Porsche 911 divenne via via sempre più potente. Ancora oggi l’auto da sogno per antonomasia è la 911 Carrera RS 2,7 del 1972, con una potenza di 210 CV ed un peso di 1.000 chilogrammi. La sua caratteristica “coda d’anatra” fu il primo spoiler posteriore al mondo a essere montato su un veicolo di serie.

Con la 911, Porsche ha creato una leggenda delle auto sportive.

La storia di un’idea che si è sviluppata in un successo intergenerazionale e nell’incarnazione di un atteggiamento verso la vita Quella di un’automobile che riesce a sposare opposti apparentemente inconciliabili, ossia massima performance e, al contempo, idoneità̀ all’uso quotidiano senza limiti, combinate ad un lusso moderno. Espressione di successo, ma senza l’apparenza della presunzione. Come ebbe a dire Ferry Porsche: «La 911 è l’unica auto con la quale si può̀ correre ad un safari in Africa o a Le Mans, andare a teatro o percorrere le strade di New York». Sono cambiate le mode, ma il vizietto della velocità, di certo, a questa sessantenne non manca…