Scafati. Chiarezza sui lavori del parco in Via Terze

Iniziano i lavori di restyling del parco di via Terze, l’area abbandonata adiacente allo scheletro della pista ciclabile tornerà ad essere uno spazio per le famiglie. L’opposizione, però, ricorda le condizioni di degrado del percorso ciclabile, ormai passato alla competenza del Demanio. Al momento il territorio scafatese non possiede neanche un’area verde all’aperto, con l’unica mosca bianca rappresentato dal piccolo parco giochi di contrada Cappelle. In attesa della riapertura della villa comunale, l’amministrazione Aliberti lavora per liberare un nuovo spazio dal degrado. Sono iniziati i lavori di ristrutturazione del parco di San Pietro, più volte oggetto di rivendicazioni di associazioni e cittadini.

Le ragioni della parte politica

«Il parco giochi che avevamo realizzato all’ingresso della pista ciclabile, totalmente abbandonato in questi sette anni, sarà uno dei tanti punti di riferimento per i ragazzi», ha detto Pasquale Aliberti. «Un parco giochi e un’area di sgambamento per i cani: è solo uno dei tanti luoghi di aggregazione che abbiamo individuato ». La notizia ravviva anche il dibattito politico, con il consigliere comunale Francesco Carotenuto che approva i lavori, dal valore di circa 150 mila euro, ma è concentrato a chiarire anche alcuni aspetti.

I dubbi di Carotenuto

La prima preoccupazione è relativa proprio alla vicina pista ciclabile, ormai una striscia di asfalto inframmezzata dalla vegetazione infestante e dal pericolo igienico evidente. «Sono anni che, come Scafati Arancione, denunciamo lo stato di abbandono e lo sperpero di denaro pubblico, chiedendo che venga riutilizzato al più presto il parco affidandolo ad associazioni e terzo settore attraverso una manifestazione d’interesse e l’installazione di un recinto per lo sgambamento degli animali d’affezione. Su quest’ultima proposta ci sembra che il sindaco sia d’accordo, per fortuna».

E soggiunge: «Visto che abbiamo speso la bellezza di quasi 200mila euro per la notte bianca, sarebbe il caso di trovare qualche spicciolo per la messa in sicurezza dell’area ». E poi l’ulteriore richiesta: «Chiarezza sulla modalità di affidamento dei lavori nell’area con la visione di tutti gli atti amministrativi propedeutici».

Alfonso Romano