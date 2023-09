Terribile lutto. Studente 17enne muore d’infarto

Una giovane vita falciata da un improvviso malore. Muore per un infarto uno studente del Liceo Umberto di Napoli. Aveva solo 17 anni, stroncato da un infarto. La presidente del Consiglio comunale, Enza Amato, in una nota esprime il suo “profondo cordoglio per la tragica e improvvisa scomparsa di Giuseppe, lo studente del Liceo Umberto di Napoli stroncato da un infarto a soli 17 anni”.

Sogni spezzati

“Giuseppe era non solo un giovane con un futuro davanti a lui, ma anche figlio di un dipendente dello stesso istituto superiore, un legame che rende questa perdita ancora più sentita per la scuola in un studiava e si preparava per affrontare la maturità”, prosegue la Amato.

Il momento del dolore

“Questa dolorosa notizia mi colpisce profondamente. In questi momenti difficili – conclude la Amato nella nota di cordoglio in riferimento allo studente 17enne morto – mi unisco al dolore della famiglia di Giuseppe, dei suoi amici e di tutta la comunità scolastica del Liceo Umberto”.

