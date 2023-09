Dramma solitudine. Morto da giorni un 53enne: la scoperta dei vicini

Era morto da giorni senza che nessuno se ne accorgesse. Una esistenza terminata in solitudine senza un estremo conforto. A scoprire il copro senza vita i Vigili del Fuoco di Avellino poco dopo le ore 12’00 di oggi intervenuti a Solofra in via Francesco Guarino per un soccorso a un uomo di 53 anni, che solo in casa non rispondeva ai ripetuti richiami di amici e vicini.

L’intervento

La squadra intervenuta dalla sede centrale di via Zigarelli, una volta entrata in casa ha rinvenuto il corpo dell’uomo privo di vita, sul posto il personale medico e i Carabinieri per i rilievi di propria competenza.

Fonte ottopagine.it