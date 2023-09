La Pro Loco Angri APS lancia il progetto “Aula Studio” per studenti universitari

Uno spazio condiviso, munito di ogni comfort, per offrire a studenti universitari un luogo al centro della città dove poter concentrarsi sul loro percorso di studi.

La Pro Loco Angri con piacere che annuncia l’avvio del progetto “Aula Studio”. Il sogno di tutti gli studenti è trovare un’ambiente senza stress, con grandi spazi e ottimizzazione del tempo. Questo sogno può essere realizzato grazie alla Pro Loco che mette a disposizione, in un ambiente familiare, un’aula studio ampia e comoda con postazioni studio, wi-fi con fibra ad accesso gratuito, inoltre due postazioni dotate di pc e stampante, area relax senza affollamento, monitor da 40 pollici per proiezioni e presentazioni power point; i posti sono limitati per un massimo di 8 studenti.

Ebbene la Pro Loco, a pochi mesi dall’insediamento nella nuova sede in piazza doria 8 ad Angri, proprio di fronte al palazzo Doria e a ridosso della Villa comunale, offre in un modo completamente gratuito un luogo dove poter studiare. Il progetto è realizzato con il supporto dei giovani del Servizio Civile Universale in forza all’ente riconosciuto dal Ministero delle Politiche Giovanili. La durata di utilizzo dall’aula studio è fissata in due mesi con turni da 3 ore per due giorni a settimana di mattina e due di pomeriggio.

La partecipazione è gratuita. Le iscrizioni vanno indirizzate a prolocoangri.sa@gmail.com è possibile prenotarsi fino al 30 settembre, l’ordine cronologico di arrivo delle mail decreterà gli otto partecipanti all’aula studio.

Per informazioni chiamare allo 0813597713 o contattare i profili social della Pro Loco Angri.