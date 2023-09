Angri. E’ caccia ai ladri tra Via Ponte Aiello e Via Casalanario

Angri. È caccia ai ladri tra Via Ponte Aiello e Via Casalanario

Ancora una notte di tensione nell’area pedemontana tra Via Casalanario e Via Ponte Aiello. Si prospetta l’ennesima notte in bianco per gli abitanti della zona braccati dai ladri indomiti di ogni pericolo e pronti a fare ancora razzie sul territorio cittadino. Chat ma anche gruppi di giovani vedette sono in azione sul luogo per scovare i malviventi che con movimenti felini si muovono nell macchia mediterranea presente nella raggio di azione dei ladri, che proprio in questi istanti sarebbero stati braccati dalle forze dell’ordine presenti massicce anche alla Via Dei Goti dove il traffico è paralizzato.

Ladri braccati

Sul posto le forze dell’ordine avrebbero intercettato un veicolo sospetto in sosta nei pressi dell’avvistamento dei ladri che comunque, da quanto si apprende sarebbero entrati in azione nonostante la pressione e l’esasperazione ormai incontenibile degli abitanti della zona.

Il duello

Una partita a scacchi tra chi difende il proprio domicilio violentato dai ladri pronti a rischiare per portare a termine i loro colpi all’interno delle abitazioni. L’emergenza rischia di diventare qualcosa di molto più grande e con preoccupanti risvolti anche per la pubblica incolumità.

Notizia in aggiornamento