Angri. Furti nella case tra psicosi e paura

Psicosi e tensione per i ripetuti furti che si stanno registrando già da tempo nell’area pedemontana. Monta la rabbia per le continue incursioni nelle proprietà private a opera di ladri che dalla descrizione sono pure prestanti atleticamente e abili nell’aggirare ostacoli e sistemi di sicurezza passivi. Oramai tra Via Casalanario e Via Ponte Aiello l’allerta è tale che alimentano anche processi di psicosi.

Difesa civica

Una situazione molto delicata. Gruppi chat, ronde e altri presidi di sorveglianza passiva sono stati adottati come contromisure per sopperire anche all’esiguità di uomini e mezzi delle forze dell’ordine operanti sul territorio. Sorveglianza e presidi fai da te si starebbero formando e moltiplicando anche in altre zone della città, si ha notizia che dalla periferia si stia facendo un ragionamento analogo. C’è da riflettere sullo stato di tensione e pericolo che da tempo si avverte in città.

