Galdieri Auto, evento di presentazione della nuova Fiat 600 e

Appuntamento il 26 settembre 2023 alle ore 18.30 presso la concessionaria Galdieri Auto di Lancusi (SA) con lo straordinario evento di presentazione della Nuova Fiat 600 e. Per scoprirla in anteprima è possibile telefonare allo 089 827211 o scrivere una mail all’indirizzo marketing@galdieriauto.com. Si può prenotare un incontro one to one dalle ore 11 alle ore 13.00 e dalle ore 15.30 alle ore 17.00. Dalle 18.30 party esclusivo per ammirare la nuova Fiat 600 e in tutto il suo splendore.

Sulle orme del successo della sua antenata e vera bestseller, la Fiat 600 degli anni ’50, anch’essa popolare “family mover”, si posiziona nel cuore del segmento B in rapida crescita. Un piacere di guida “aumentato”, con il suo confortevole spazio per 5 persone. Con una lunghezza di 4,17 mt, vani portaoggetti anteriori per uno spazio ai vertici della categoria ed una autonomia elettrica di oltre 400 km nel ciclo combinato WLTP e di oltre 600 km nel ciclo urbano, la Fiat 600 eè la soluzione ideale sia per gli amanti della città sia per gli appassionati della vita all’aria aperta.

Iconica all’esterno, Dolce Vita all’interno: la nuova Fiat 600 e esprime perfettamente la bellezza e lo stile di vita italiano grazie al suo design cool ed a caratteristiche come le funzioni cromoterapia e massaggio che offrono un’esperienza realmente multisensoriale. Dotata di funzioni di assistenza e sicurezza di ultima generazione, offre tutti i vantaggi correlati alla mobilità urbana ed extra-urbana grazie all’assistenza di guida di livello 2.

Chiamata “la sorella maggiore” di Nuova 500, incarna la nuova icona FIAT BEV. Disponibile in 2 diverse versioni full-electric, Nuova Fiat 600e La Prima e Nuova Fiat (600e)RED, è la soluzione ideale per le famiglie che possono così godere appieno della Dolce Vita italiana, ma senza dimenticare l’ambiente e la rilevanza sociale.