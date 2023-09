Nocera Inferiore. Vigili urbani aggrediti nel centro cittadino

Agenti di polizia locale aggrediti nell’ultimo week end. Ben tre casi si sono registrati nello scorso fine settimana ad agenti in servizio e impegnati per dei rilievi fatti rispetto alla sosta e tutti nel centro cittadino. In un caso, come riporta il quotidiano “La Città”, il comandante dei caschi bianchi Fulvio Testaverde starebbe preparando la denuncia alla Procura. Nel mirino degli automobilisti sono finiti i neo assunti a tempo determinato. Secondo i vertici dei caschi bianchi i giovani agenti scontano l’inesperienza e la poca formazione necessaria per governare i processi e le dinamiche in contesti molto delicati come le strade cittadine.

Necessità di formazione

Il comandante dei caschi Bianchi Testaverde dalle colonne del quotidiano manifesta la necessità di formare gli agenti. Lo stesso comandante Testaverde sta facendo “formazione in house”, ma i nuovi agenti hanno bisogno di “frequentare il corso della scuola regionale di polizia locale”.

Aggressioni anche per gli operatori ecologici

Aggressioni verbali si registrano quotidianamente anche contro gli addetti alla raccolta dei rifiuti, come confermato dall’amministratore unico della Nocera Multiservizi, Sergio Stellato. Sul caso è intervenuto il consigliere comunale Vincenzo Sellitto: “L’imbarbarimento “social” sta superando gli schermi. Ma che comunità stiamo diventando? Solidarietà indiscussa e vicinanza ai lavoratori del nostro Ente, costretti a esercitare le loro funzioni in un clima tutt’altro che civile”.

ReCro