Angri. Servizi sociali, in arrivo un contributo fondo-sociale di Euro 54.591,60

L’assessorato ai servizi sociali ha ricevuto su richiesta dell’assessore un contributo una tantum dal Governo per il lavoro aggiuntivo svolto dagli uffici dei servizi sociali per l’accoglienza e emergenza Ucraina.

L’assessorato ai servizi sociali ha ricevuto su richiesta dell’assessore un contributo una tantum dal Governo per il lavoro aggiuntivo svolto dagli uffici dei servizi sociali per l’accoglienza e emergenza Ucraina.

Un grande lavoro svolto in sinergia con l’assistente sociale nel supportare i rifugiati di guerra e accoglierli per l’espletamento delle pratiche.

Un contributo fondo-sociale di Euro 54.591,60 da poter spendere per attività sociale.

La dichiarazione dell’assessore Maria D’Aniello.

“Grande soddisfazione per il Sindaco e per il mio assessorato, il Governo ha riconosciuto un lavoro aggiuntivo sotto forma di contributo economico per le Politiche Sociali. Circa un anno e mezzo fa con una semplice richiesta si poteva partecipare per ricevere un contributo una tantum per l’impegno lavorativo aggiuntivo, con mia grande gioia siamo stati beneficiari di questo contributo, di 54.591.60, quando l’impegno premia.

Naturalmente in concerto con il Sindaco e l’amministrazione spenderemo questi soldi , per attività sociali di aggregazione, inclusione , e per i più piccoli, nuove giostrine , e perché no, un piccolo parco della pace”.