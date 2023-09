Forte maltempo. Auto e Camion restano intrappolati.

Allagati due ponti

È accaduto nella tarda mattinata di oggi a Torre del Greco, nella zona posta a ridosso del lungomare cittadino, dove si trovano due sottopassi.

La vicenda

Entrambi, a causa delle abbondanti precipitazioni cadute copiose nella zona, si sono allagati, rendendo impossibile il transito da una parte all’altra (il primo collega via Litoranea alla strada parallela sorta per chiudere i ponti delle ferrovie dello Stato, il secondo mette in comunicazione la parte terminale del litorale con viale Europa). Sta di fatto che nella zona di viale Europa, un camion è rimasto bloccato a metà ponte, con i due occupanti costretti a salire sul mezzo in attesa dei soccorsi.

Poco dopo altra segnalazione, stavolta a ridosso della parte centrale del lungomare: anche in questo caso ponte reso inagibile dall’acqua piovana accumulatasi, con un’auto finita sommersa quasi interamente. Per fortuna, gli occupanti sono riusciti ad uscire dal veicolo e a mettersi in salvo.

Le squadre di soccorso

Sul posto vigili del fuoco, polizia municipale e volontari di protezione civile dell’associazione Torre Vesuvio-Pro Natura che hanno prima tratto in salvo le persone e poi hanno lavorato per liberare il ponte ed estrarre il mezzo pesante.

Fonte Ansa